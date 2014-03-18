Mellstroy попал в аварию на Киевском шоссе

Андрей Бурим рассказал, что не пострадал в ДТП.

Российский блогер-стример Mellstroy (Андрей Бурим) попал в аварию на Киевском шоссе. Как сообщил подписчикам сам молодой человек, за рулем автомобиля уснул его водитель. Он якобы "притормозил" около дорожного столба, когда блогер по делам ехал в Брянск.

Слава богу, что всё хорошо. блогер Mellstroy

Уточняется, что российский блогер передвигался на автомобиле BMW. После удара о препятствие машина оказалась в кювете. Стример сообщил, что с ним сейчас все в порядке.

Напомним, Mellstroy скандально прославился в 2020 году, когда в прямом эфире ударил о стол лицом модель Алёну Ефремову. Андрея Бурима приговорили судом к шести месяцам исправительных работ.

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Фото и видео: Telegram / SHOT