Корабли и авиация ТОФ выследили подлодку "противника" на учениях

Военные выполнили задачи в Тихом океане.

Корабли и авиация Тихоокеанского флота выследили подводную лодку "противника" на боевых учениях. Об этом рассказали представители Министерства по обороне России. В социальных сетях появился ролик с мероприятий, проходивших в акватории Тихого океана. На кадрах военные показали взлет экипажей дальних противолодочных самолетов Ту-142М3. Воздушные средства сопровождали отечественные истребители МиГ-31БМ. Также продемонстрирован проход корабельного ордера группировки и облет палубным вертолетом фрегата проекта 1155М "Адмирал Шапошников". Зрителям показали работу вооружения кораблей ТОФ и использование 100-мм артиллерийской установки А-190-01.

Поисково-ударные группы совместно с дальними противолодочными самолетами, которые вылетели с аэродрома в Приморском крае, осуществили поиск и слежение за подводными лодками условного противника. пресс-служба Минобороны России

В заданных секторах российские корабли отразили атаки условного противника, сделанные с воздушного пространства. Экипажами сил ТОФ была выполнена постановка радиоэлектронных помех.

В Тихом океане начались учения ВМФ России с привлечением более 40 кораблей и судов.

Фото и видео: Минобороны России

