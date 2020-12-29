Мексиканский штат хочет закупить и производить "Спутник V"

Местный Минздрав не хочет ждать помощи от федеральных властей.

Мексиканский штат Нуэво-Леон хочет закупить и производить "Спутник V". Об этом журналистам издания Universal рассказал глава Минздрава Мануэль де ла О Кавасос. Чиновник объяснил, что местные власти планируют начать переговоры с российскими коллегами по поводу поставок вакцины от коронавируса.

Российские органы здравоохранения примут нас, и мы сможем узнать о возможной продаже вакцин штату Нуэво-Леон и, что очень вероятно, лаборатория Гамалеи организует в штате производство вакцин Мануэль де ла О, глава Минздрава штата Нуэво-Леон в Мексике

Эксперт уточнил, что власти ищут возможности для вакцинации всего населения штата. При этом правительство не хочет зависеть от федерального центра, так как это замедлило бы процесс. Министр заявил, что ищет способы не ждать медленной доставки препарата. Он добавил, что в штате проживают 5,5 млн человек, а от государства региону предоставили только 19 тысяч доз вакцины.

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