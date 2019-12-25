Петербуржцы сдали более 6 тысяч старых телефонов на утилизацию

На переработку отправилось больше тонны пластика, стекла, стали и лития.

В рамках программы Trade-in жители Северо-Запада сдали около 11 тысяч старых телефонов на утилизацию в салоны связи МегаФона. Жители Петербурга и Ленобласти сдали на утилизацию более 6 тысяч различных устройств, еще около 700 телефонов принесли в Архангельской области, 600 — в Вологодской.

Программа позволяет сдать старое устройство и сэкономить при покупке нового. Как отмечают в МегаФоне, интерес к данной программе растет с каждым годом. В этом году компания получила почти на треть больше старых гаджетов, чем в 2020 году. Этим летом салоны связи получили в 1,5 раза больше гаджетов, чем весной.

Чаще всего горожане сдавали смартфоны Samsung (свыше 60%) и Apple (более 8%), после покупали эти же, но более усовершенствованные модели. Среди самых востребованных моделей – Samsung Galaxy (M21, M31s, F51), iPhone 12 128GB и Honor 10X Lite. Средняя стоимость смартфона в Trade-in составила 18 тысяч рублей.

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