В Керженском заповеднике фотоловушка сняла гуляющих медведей

На особо охраняемой природной территории обитает 15-20 медведей.

Фотоловушка, установленная на территории Керженского заповедника, запечатлела пешее "свадебное путешествие" медведей. Видео пресс-служба заповедника опубликовала в официальной группе "Вконтакте".

Специалисты заповедника отметили, что бурый медведь активен с апреля по ноябрь. На особо охраняемой природной территории обитает 15-20 медведей. Половая зрелость у них наступает на 3-4-й год. За одной самкой в это время ухаживают сразу несколько самцов, иногда между ними бывают ожесточенные бои. Беременность медведицы длится около семи месяцев. Зимой в берлоге рождаются от одного до трех медвежат.

Сотрудники заповедника выразили надежду, что у этой "пары медведей все получится и их любовь принесет свои плоды".

Ранее жительница Городца спасла умиравшего от жары лосенка.

Видео: YouTube / Живем в Нижнем