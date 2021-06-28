Жительница Городца спасла умиравшего от жары лосенка

Женщина вынесла лосенка на руках, довела до ближайших садов, где напоила и вызвала местного егеря.

Жительница Городца Нижегородской области спасла страдавшего от жары и голода лосенка, который остался без родителей. Об этом сообщил Telegram-канал "Нижний №1".

Маленького лосенка женщина увидела в лесу. Неизвестно, почему он там был один, возможно, его мама погибла и ему пришлось искать еду самостоятельно. Из-за сильной жары лосенок не смог справиться, он не нашел еды, воды и потерял силы.

Женщина вынесла лосенка на руках, довела до ближайших садов, где напоила водой и вызвала местного егеря. Теперь малыша отвезут в центр, где занимаются такими дикими животными, там ему помогут.

В феврале лосенок догнал мужчин на снегоходах в Приозерском районе.

Видео: Telegram / Нижний №1