Лосенок догнал мужчин на снегоходах в Приозерском районе

Потом он устал и остановился.

Днем 17 февраля жители Приозерского района Ленобласти заметили в районе деревни Удальцово молодого лося. Как оказалось, лосенок решил устроить гонку с техникой, но потом быстро устал и отстал от мужчин.

Как сообщило издание "47news", для животных такие гонки могут закончиться трагически. От усталости молодые лоси могут упасть в снег и замерзнуть.

При встрече с лосем лучше объезжать его за километр или полтора.

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Видео: ВКонтакте/ Приозерские ведомости