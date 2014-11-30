Лосенок догнал мужчин на снегоходах в Приозерском районе

Днем 17 февраля жители Приозерского района Ленобласти заметили в районе деревни Удальцово молодого лося. Как оказалось, лосенок решил устроить гонку с техникой, но потом быстро устал и отстал от мужчин.
Как сообщило издание "47news", для животных такие гонки могут закончиться трагически. От усталости молодые лоси могут упасть в снег и замерзнуть.
При встрече с лосем лучше объезжать его за километр или полтора.
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Видео: ВКонтакте/ Приозерские ведомости
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