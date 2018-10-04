Медведева рассказала о завершении карьеры

Спортсменка напомнила о незаживающих травмах, связанных со спиной.

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила о завершении своей профессиональной карьеры. Она уточнила, что фактически уже не может выступать в спортивных соревнованиях из-за полученных травм. Об этом девушка упомянула во время интервью с журналистом Кареном Адамяном. Запись размещена на YouTube-канале.

У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются. Евгения Медведева, фигуристка

Медведева вспомнила о том, что еще в прошлом году была серьезно настроена продолжать выступать на турнирах. Однако ей пришлось завершить карьеру из-за проблем со спиной. Травма обострилась, поэтому сейчас ей недоступны для исполнения большая часть прыжков в фигурном катании. При этом девушка на данный момент не будет объявлять о завершении карьеры официально, так как не хочет справляться с давлением, которое попытаются оказать на нее поклонники и хейтеры.

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Фото и видео: YouTube / Макарена