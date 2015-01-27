Медведев высказался о летней трансферной кампании "Зенита"

Этим летом в команду перешли шесть новых футболистов.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о летней трансферной кампании клуба. Его слова приводит Sport24.

Отвечая на вопрос, будут ли еще новые игроки в команде, Медведев заявил, что "кампания заканчивается с закрытием трансферного окна". Этим летом в "Зенит" перешли шесть новых футболистов: Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков, Ваня Дркушич и Лусиано Гонду.

Ранее Марио Фернандес назвал причину ухода из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru