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Медведев высказался о летней трансферной кампании "Зенита"
Сегодня, 10:44
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Медведев высказался о летней трансферной кампании "Зенита"

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Этим летом в команду перешли шесть новых футболистов.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о летней трансферной кампании клуба. Его слова приводит Sport24.

Отвечая на вопрос, будут ли еще новые игроки в команде, Медведев заявил, что "кампания заканчивается с закрытием трансферного окна". Этим летом в "Зенит" перешли шесть новых футболистов: Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков, Ваня Дркушич и Лусиано Гонду.

Ранее Марио Фернандес назвал причину ухода из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр медведев, трансферы, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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