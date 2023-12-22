Медведев вышел в третий круг турнира в Майами

Россиянин обыграл венгра Фучовича.

Российский теннncист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Майами.

Соперником четвертой ракетки мира был венгерский спортсмен Мартон Фучович. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В третьем круге "Мастерса" в Майами Медведев сыграет против британца Кэмерона Норри. Матч состоится 25 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV