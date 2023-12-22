Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс, призовой фонд которого составляет 9,5 млн долларов.

Соперником четвертой ракетки мира в решающем матче был испанец Карлос Алькарас. Медведев потерпел поражение со счетом 6:7 (5:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Алькарас завоевал 13-й титул в карьере. Медведев упустил возможность выиграть первый трофей в нынешнем сезоне.

Ранее Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV