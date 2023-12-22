Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин одержал волевую победу над американцем Полом.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс, призовой фонд которого составляет 9,5 млн долларов.

В полуфинальном матче соперником четвертой ракетки мира стал американский спортсмен Томми Пол. Медведев одержал волевую победу со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Финальный матч в Индиан-Уэллсе россиянин проведет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится в ночь на 18 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis