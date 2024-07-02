Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, который проходит на кортах Лондона.
Соперником пятой ракетки мира в матче первого круга был американский спортсмен Александр Ковачевич. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
Во втором круге Уимблдона Медведев сыграет против француза Александра Мюллера. Встреча пройдет 3 июля.
Ранее мы сообщали, что Касаткина стала победительницей турнира в Истборне.
Видео: YouTube / Wimbledone
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