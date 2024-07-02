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Медведев вышел во второй круг Уимблдона

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Матч против американца Ковачевича продолжался 1 час 46 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Уимблдона, который проходит на кортах Лондона.

Соперником пятой ракетки мира в матче первого круга был американский спортсмен Александр Ковачевич. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Во втором круге Уимблдона Медведев сыграет против француза Александра Мюллера. Встреча пройдет 3 июля.

Ранее мы сообщали, что Касаткина стала победительницей турнира в Истборне.

Видео: YouTube / Wimbledone

Теги: atp, александр ковачевич, даниил медведев, уимблдон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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