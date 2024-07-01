Касаткина стала победительницей турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира категории WTA 500 в Истборне.
В финальном матче соперницей 12-й ракетки мира была канадская спортсменка Лейла Фернандес. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
Отметим, что Касаткина завоевала первый трофей в 2024 году. До этого россиянка проиграла три финала подряд на турнирах в Аделаиде, Абу-Даби и Чарльстоне.
Ранее мы сообщали, что Касаткина вышла в финал турнира в Истборне.
Видео: YouTube / WTA
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