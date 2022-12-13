Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл в четвертьфинале испанца Давидович-Фокину.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Соперником шестой ракетки мира в четвертьфинале был испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе соперником Медведева стал американец Фрэнсис Тьяфу. Встреча состоится в субботу, 18 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV