Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Соперником шестой ракетки мира в четвертьфинале был испанский спортсмен Алехандро Давидович-Фокина. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе соперником Медведева стал американец Фрэнсис Тьяфу. Встреча состоится в субботу, 18 марта.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Видео: YouTube / Tennis TV
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