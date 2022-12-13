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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Россиянин обыграл в 1/8 финала немца Зверева.

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Соперником шестой ракетки мира в 1/8 финала был немецкий теннисист Александр Зверев. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 10 минут.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Встреча состоится в ночь на 16 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, александр зверев, даниил медведев, индиан-уэллс
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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