Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл в 1/8 финала немца Зверева.

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Соперником шестой ракетки мира в 1/8 финала был немецкий теннисист Александр Зверев. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 3 часа 10 минут.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе соперником Медведева будет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Встреча состоится в ночь на 16 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Видео: YouTube / Tennis TV