Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Соперником шестой ракетки мира в матче третьего круга был белорусский спортсмен Илья Ивашко. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
Следующим соперником Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе будет Александр Зверев из Германии. Матч состоится 14 марта.
Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира ATP в Дубае.
Видео: YouTube / Tennis TV
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