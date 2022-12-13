Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Соперником шестой ракетки мира в матче третьего круга был белорусский спортсмен Илья Ивашко. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Следующим соперником Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе будет Александр Зверев из Германии. Матч состоится 14 марта.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира ATP в Дубае.

Видео: YouTube / Tennis TV