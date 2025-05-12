Медведев вышел в четвертый круг турнира в Риме

Россиянин обыграл Попырина в матче третьего круга.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.

В третьем круге соперником 11-й ракетки мира был австралийский спортсмен Алексей Попырин. Медведев подержал победу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Следующим соперником россиянина на турнире стал итальянец Лоренцо Музетти. Матч состоится завтра, 13 мая.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Видео: YouTube / Tennis TV