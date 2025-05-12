Медведев вышел в четвертый круг турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.
В третьем круге соперником 11-й ракетки мира был австралийский спортсмен Алексей Попырин. Медведев подержал победу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Следующим соперником россиянина на турнире стал итальянец Лоренцо Музетти. Матч состоится завтра, 13 мая.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.
Видео: YouTube / Tennis TV
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