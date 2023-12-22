Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 500 в Дубае.
Соперником четвертой ракетки мира в 1/8 финала был итальянский спортсмен Лоренцо Сонего. Медведев одержал победу со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа.
В четвертьфинале турнира в Дубае соперником Медведева стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. Матч состоится сегодня, 29 февраля.
Ранее мы сообщали, что Медведев уступил в финале Australian Open.
Видео: YouTube / Tennis TV
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