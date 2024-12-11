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Медведев: в 2024 году контракт с ВС РФ заключили около 450 тыс. человек

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В СБ России напомнили о задаче по отбору людей для помощи ВС РФ на СВО.

Контракт о службе в Вооруженных силах России за 2024 год заключили около 450 тысяч человек. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета безопасности России поделился в рамках выступления на заседании профильной межведомственной комиссии. Российский чиновник указал коллегам, что еще более 40 тысяч граждан страны отправились на специальную военную операцию в качестве участника добровольческого формирования.

Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. 

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев.

Фото и видео: официальная страница во "ВКонтакте" Дмитрия Медведева

Теги: госконтракты, дмитрий медведев, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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