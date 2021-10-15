Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий, заявил Медведев

Зампред СБ РФ указал на условия Москвы.

Москва готова к возобновлению переговоров с киевским режимом, однако только при понимании украинскими властями реалий сегодняшнего дня и учете предложений, озвученных ранее главой государства Владимиром Путиным на коллегии министерства по иностранным делам РФ. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета безопасности России сделал во время председатель партии "Единая Россия" во время общения с журналистами по результатам двусторонних переговоров с китайским председателем Си Цзиньпином. Чиновник отметил, что рассказал, что в рамках общения с руководителем КНР поднималась тема регионального кризиса. Иностранный политик изложил собственное видение возможностей урегулирования проблемы..

Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине.

Фото и видео: Telegram /ТАСС