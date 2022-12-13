Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP 250 в Аделаиде.
В полуфинале седьмая ракетка мира встретился с сербом Новаком Джоковичем. Медведев уступил оппоненту со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл в полуфинале японца Есихито Нисиоку
Ранее мы сообщали, что Джокович стал победителем итогового турнира ATP.
Видео: YouTube / Tennis TV
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