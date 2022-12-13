Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP 250 в Аделаиде.

В полуфинале седьмая ракетка мира встретился с сербом Новаком Джоковичем. Медведев уступил оппоненту со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл в полуфинале японца Есихито Нисиоку

Ранее мы сообщали, что Джокович стал победителем итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV