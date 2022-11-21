Сербский теннисист выиграл турнир в шестой раз за карьеру.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем итогового турнира ATP в Турине.

Соперником восьмой ракетки мира в финальном матче был норвежец Каспер Рууд. Джокович одержал победу со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

Отметим, что для Новака Джоковича эта победа стала шестой на итоговых турнирах ATP. Он повторил рекорд бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Рууду в полуфинале итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV