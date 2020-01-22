Медведев проиграл Циципасу на итоговом турнире ATP

Россиянин потерял все шансы на выход в полуфинал.

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел второе поражение на итоговом турнире ATP в Турине.

Соперником пятой ракетки мира в матче второго тура группового этапа стал грек Стефанос Циципас. Медведев уступил оппоненту со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7). Оба теннисиста провели на корте 2 часа 21 минуту.

После второго поражения Медведев потерял все шансы на выход в финал турнира. В заключительном матче группового этапа россиянин сыграет против серба Новака Джоковича.

Ранее Джокович обыграл Циципаса на итоговом турнире ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV