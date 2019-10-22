Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботов

По мнению Медведева, человеческий труд будет смешаться в сторону высокотехнологичных специальностей.

На московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на роботизацию, на рынке труда все равно будет найден баланс. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению Медведева, человеческий труд будет смешаться в сторону высокотехнологичных специальностей, гибкой и удаленной занятости. К тому же, как отметил глава правительства, роботизация — это один из вызовов для рынка труда и постепенно низкоквалифицированный труд все равно должен перейти к роботам.

Медведев: "Если говорить об экономике, то у нас всё в порядке.

Видео: Youtube/ Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV