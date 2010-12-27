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Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа
Сегодня, 12:42
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nastya960

Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

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Он будет занимать эту должность до 2022 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Пиотровский работает в музее с 1991 года. Он был заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея. В 2016 году Минкультуры продлило контракт с Пиотровским на четыре года – до 2020-го. Теперь в должности гендира он будет работать до 2022 года. 

Летом "Зенит" и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: ВКонтакте/Давыдов.Индекс

Теги: пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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