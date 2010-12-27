Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

Он будет занимать эту должность до 2022 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Пиотровский работает в музее с 1991 года. Он был заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея. В 2016 году Минкультуры продлило контракт с Пиотровским на четыре года – до 2020-го. Теперь в должности гендира он будет работать до 2022 года.

Летом "Зенит" и Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: ВКонтакте/Давыдов.Индекс