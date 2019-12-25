Медики Ленобласти с 2022 года получат компенсацию за аренду жилья

В законе чётко обозначены сроки выполнения социальных гарантий до 2025 года.

В 2022 году медработники Ленобласти будут получать компенсацию за аренду жилища. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Каждый месяц из областного бюджета Ленобласти медикам будут выплачивать до 15 тысяч рублей.

Закон о 47 гарантиях был предложен губернатором региона Александром Дрозденко в 2020 году. Проект областного закона призван закрепить дополнительные соцгарантии. В законе чётко обозначены сроки выполнения социальных гарантий до 2025 года.

Ранее стало известно, что петербургские медики продолжают получать выплаты за работу с COVID-19, но жалуются на сокращение оклада и текучку.

Фото: Piter.tv