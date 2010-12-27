В петербургской школе медик и учитель не отпустили с урока ученика с сотрясением

На перемене во время конфликта он ударился головой.

В Приморском районе Петербурга сотрудники прокуратуры провели проверку в школе №320, где травму головы получил один из учеников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По предварительной информации, во время перемены между учениками произошел конфликт. Один мальчик упал на пол и ударился головой. Ученика отвели к медику, а после отправили обратно на занятия.

Прокуратура выяснила, что руководитель школы принял все меры по охране жизни и здоровья школьников, а вот дежурный учитель не следил за детьми. Школьник вернулся домой, а ближе к вечеру его отвезли в больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга".

В отношении дежурного учителя было возбуждено административное дело по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Также дисциплинарное наказание ожидает врача из поликлиники №114, который работает в школьном медицинском кабинете.

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