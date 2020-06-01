Мединский сравнил видео с беспорядками в США с фильмом "Джокер"

Так Мединский решил напомнить о своей негативной реакции после просмотра данной киноленты.

Помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский опубликовал в Instagram ролик, где сравнил кадры беспорядков в США и эпизод из фильма "Джокер".

Так Мединский решил напомнить о своей негативной реакции после просмотра данной киноленты.

В США прошла волна протестов после неправомерных действий полицейских во время задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Через несколько часов после задержания он скончался в больнице.

Беспорядки в США после гибели афроамериканца: последние новости.

Видео: Instagram/ vr_medinskiy