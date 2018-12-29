Мединский гарантирует россиянам вход в Интернет только по паспорту

Министр подчеркнул, что, по его мнению, интернет – излишне свободная зона, в будущем не будет никакой анонимности.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в следующем году войти в интернет можно будет только по паспорту. Мединский сделал акцент на том, что он гарантирует это. Об этом сообщает ТАСС.

То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни. Владимир Мединский, министр культуры

На вопрос, нет ли опасности того, что создатели авторского кино откажутся от госфестивалей и просто начнут выкладывать свои работы в сеть, Мединский отметил, что режиссеры могут делать что угодно со своими произведениями. Также министр подчеркнул, что, по его мнению, интернет – излишне свободная зона, в будущем не будет никакой анонимности.

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Фото: Piter.tv