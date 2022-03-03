Мединский: на переговорах России и Украины обсудят тему прекращения огня

Украинцы прибудут на встречу утром 3 марта.

Мединский заявил, что на переговорах России и Украины обсудят тему прекращения огня и тему по выстраиванию гуманитарного коридора. Соответствующее заявление чиновник сделал по прибытию на территорию Белоруссии. Помощник российского лидера перед вторым раундом общения с украинской стороной дал комментарии прессе.

На прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращением огня…Я именно про это вам и сказал в самом начале. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Известно, что украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, она прибудет на указанный участок только утром 3 марта. Делегаты выехали из Киева и направляются к месту встречи. Военнослужащие РФ обеспечили коллегам безопасный коридор для перемещения по территории Украины. В Белоруссии защиту оказывает принимающая сторона - местные спецслужбы. Мединский уточнил, что Москва и Киев договорились встретиться в Брестской области, так как эта зона удобна для всех. В регионе располагается аэропорт, который близок к границе с Польшей.

Песков: второй этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта.

Фото и видео: ТАСС

