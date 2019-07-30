Медики: состояние Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым

Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему оценивается как тяжелое. С 19 июля она переведена из реанимации в отделение острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врачей больницы.
Актрису госпитализировали в четверг, 18 июля. Во время спектакля "Старая дева" Чурикова неожиданно упала со сцены. Подняться и дойти до лестницы ей помогли зрители. На саму сцену и за кулисы ее унесли на руках.
Спектакль в этот день прервали.
Видео: YouTube/ Andre Nalin
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