Медики: состояние Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым

18 июля во время спектакля актриса упала со сцены.

Состояние актрисы Инны Чуриковой по-прежнему оценивается как тяжелое. С 19 июля она переведена из реанимации в отделение острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врачей больницы.

Актрису госпитализировали в четверг, 18 июля. Во время спектакля "Старая дева" Чурикова неожиданно упала со сцены. Подняться и дойти до лестницы ей помогли зрители. На саму сцену и за кулисы ее унесли на руках.

Спектакль в этот день прервали.

Видео: YouTube/ Andre Nalin