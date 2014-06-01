Медик посоветовала диабетикам есть дрожжевой хлеб

При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб.

Доктор медицинских наук Светлана Шевелева рассказала, кому полезно употреблять продукты, приготовленные с применением дрожжей. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист посоветовала людям с сахарным диабетом есть именно дрожжевой хлеб, так как в процессе созревания теста одноклеточные грибы "съедают" те сахара, которые легче всего усваиваются.

При проблемах с пищеварением тоже лучше употреблять дрожжевой хлеб, чем пресный или приготовленный на бездрожжевых заквасках. Такой хлеб лучше активирует выделение желудочного сока, способствуя лучшему перевариванию.

При этом дрожжи противопоказаны людям с индивидуальной непереносимостью дрожжей и дрожжевых белков – аллергией. А также тем, кто страдает метеоризмом и расстройствами кишечника.

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