Результаты медобследования 33-летнего Роналду шокировали врачей туринского "Ювентуса"

Текущее физическое состояние нападающего "Ювентуса" можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека.

Результаты медицинского обследования 33-летнего Криштиано Роналду шокировали врачей туринского "Ювентуса". Физическое состояние нового нападающего клуба можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека. Об этом написал журналист Маттео Бонетти в своем Twitter.

Медицинское тестирование показало, что в организме Роналду всего 7 % жира, хотя в среднем у спортсменов 10-11 %. Кроме того, нападающий "Ювентуса" на 50 % покрыт мышцами при среднем показателе в 46 %. На Чемпионате мира по футболу 2018 года футболист оказался самым быстрым среди своих соперников и пробежал почти 34 км.

Напомним, 10 июля Роналду перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус". За переход нападающего итальянский клуб заплатил 100 млн евро и понес 12 млн дополнительных расходов.

Ранее мы писали, что Александр Головин хочет играть вместе с Роналду в "Ювентусе".

Фото: Instagram / cristiano