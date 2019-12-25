В Смольном наградили петербургских доноров

В День добровольца прошло заседание городского Совета по вопросам развития донорства крови и её компонентов под председательством вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Во вторник, 5 декабря, отмечался День добровольца. В связи с торжественным событием в правительстве Петербурга прошло заседание городского Совета по вопросам развития донорства крови и её компонентов под председательством вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В ходе мероприятия участникам донорского движения были вручены медали ФМБА "За содействие донорскому движению". Их получили вице-губернатор Евгений Разумишкин и глава администрации Невского района Алексей Гульчук, а также почётные доноры, в том числе, командир взвода второй роты Спецполка полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Владимир Киевский, организатор донорского движения в Пушкинском и Колпинском районах Виталий Барский. Грамоты удостоилась активиста донорского движения Валентина Сапрыкина, а благодарность получили Виктория Корякова, Ася Файнштейн, Александра Тучина, Анастасия Микк и Евгения Кузнецова.

Ранее мы сообщили о том, что ежегодная благотворительная акция "Дерево желаний" стартовала в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга