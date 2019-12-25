Мебельную компанию в Петербурге оштрафовали за нетрудоустроенных сотрудников

Прокуратура Колпинского района Петербурга оштрафовала начальство компании "Сити Мебель+" за нетрудоустроенных сотрудников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организация изготовляет корпусную мебель в поселке Металлострой.
Установлено, что в компании неофициально работали 15 человек, в том числе и иностранные граждане. Сотрудники трудились без заключения трудовых договоров как швеи и разнорабочие.
В отношении организации и ее гендиректора возбудили административные дела, виновникам назначили штрафы в 60 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что "Бороду" из Парголово оштрафовали за шумную вентиляцию.
Фото: pixabay
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