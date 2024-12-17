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Мазут из разбитых танкеров уже прибивает к пляжам Керченского пролива

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Жители рассказали о птицах, которые больше не могут летать из-за нефтепродуктов.

Шторм, который привел к крушению двух танкеров в районе Керченского залива, принёс огромное количество мазута к берегам Краснодарского края. Местные жители уточнили, что заметили разлив нефтепродуктов на пляжах Бугазской косы и таманского полуострова, поселке Волна. Ранее они уже находили на территории диких птиц, крылья которых были испачканы, поэтому животные потеряли способность летать. Предположительно, они могут погибнуть, как и некоторые морские обитатели.

Напомним, что 16 декабря на территории Кубани властями был введен режим повышенной готовности в четырех населенных пунктах региона. Такая мера была предусмотрена после крушения в регионе двух танкеров — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Этот инцидент стал причиной экологической угрозы.

Близ Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов.

Фото и видео: Telegram / Вести Крым

Теги: анапа, керченский пролив, краснодарский край, крым, кубань, тамань
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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