Матвиенко заявила, что в России нет оснований для введения локдауна

Однако она подчеркнула, что коронавирус никуда не исчез.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас в России нет оснований для введения локдауна, нет оснований и для ужесточения коронавирусных ограничений.

При этом Матвиенко подчеркнула, что вирус никуда не исчез и что его пока не удалось победить.

В разных регионах ситуация разная. Неслучайно право принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют, видят ситуацию, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития ситуации с коронавирусом. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она отметила, что в регионах с более высокими темпами заболеваемости будут применяться одни меры, а где в этом нет необходимости будет что-то отменяться. При этом Матвиенко подчеркнула, что необходимо по-прежнему соблюдать антикоронавирусные меры предосторожности.

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