Глава СФ призвала покупателей не создавать ажиотажный спрос на медицинские препараты.

Валентина Матвиенко заверила, что дефицита лекарств не будет. Об этом председатель Совета Федерации заявила на пресс-конференции, организованной по результатам работы российского парламента в осеннюю сессию текущего года. Спикер призвала сограждан успокоиться, а также покупать медицинские препараты только по врачебным рецептам. Это позволит уменьшить ажиотажный спрос в аптеках.

Вопрос под контролем, мониторится ситуация в ежедневном режиме, создан специальный центр по лекарственному обеспечению, который будет как раз этим заниматься, и, уверяю вас, никакого дефицита нужных лекарств никто не допустит. Всем надо успокоиться, покупать лекарства только рецептам врачей и уменьшить ажиотажный спрос Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий верхней палаты уверена, что правительство не допустит такой ситуации, при которой нуждающиеся не смогли приобрести лекарства.

Матвиенко: Медведев не заявлял о желании стать пожизненным сенатором.

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