Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за нежелание заниматься навозом

Сенатор дала поручение Александру Козлову.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минсельхоз оперативно решить вопрос об использовании навоза в качестве удобрения. Обсуждение вопроса происходило во время пленарного заседания Совета Федерации 11 февраля. Сенатор попросила чиновников совместно с Минприроды за неделю согласовать позиции по законопроекту о применении отходов жизнедеятельности животных в сельском хозяйстве. В настоящее время использование навоза не одобрено для хозяйственного оборота.

Отнеситесь к этому серьезно. Наши деды и прадеды, когда не было химических удобрений, куда навоз? В удобрение. Считалось, что это органическое удобрение самое полезное. Да, наверное, там есть какие-то вредные составляющие, но нельзя же довести проблему до того состояния, когда она взорвалась. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Парламентарий уверена в том, что данная тема уже "перезрела" для обсуждений. в СФ подняли проблему после того, как Росприроднадзор выставил многомиллиардные штрафы предприятию по производству мяса за накопленный навоз. Губернаторы 15 регионов попросили законодателей отрегулировать документы на федеральном уровне, чтобы "отрасль не губилась". С информацией Матвиенко обратилась в адрес заместителя главы Минсельхоза Ивану Лебедеву.

А Минсельхоз знает эту проблему? И почему вы ее в сотрудничестве с Минприроды не решаете? Вы мне можете сказать или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это как бы не царское дело Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Лебедев в ответ на запрос Матвиенко рассказал о том, что профильное ведомство готовит положительное заключение на законопроект, так как он полностью отвечает отраслевым задачам и интересам.

Матвиенко поручила проработать вопрос о постковидной психиатрической реабилитации в ОМС.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

