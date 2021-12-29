В СФ дали поручение комитету по соцполитике и Минздраву.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о постковидной психиатрической реабилитации в ОМС. Соответствующее заявление сенатор сделала на пленарном заседании верхней палаты парламента. Проработкой вопроса займутся сотрудники Минздрава РФ и политики. Матвиенко добавила, что психическое здоровье людей не менее важно, чем физическое состояние.

Мы должны об этом помнить и понимать, что психиатрическая реабилитация должна быть включена, как и иные виды постковидной реабилитации. Я поддерживаю предложение дать поручение комитету по социальной политике. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Вопрос был поднят по результатам выступления перед российскими сенаторами президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

Матвиенко выступила за усиление ответственности чиновников за нападения бродячих собак.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

