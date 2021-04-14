Матвиенко поручила решить вопрос с выравниванием тарифов на электричество для россиян

В Совете Федерации изучат вопрос выравнивания по стране тарифов на электроэнергию.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила решить вопрос с выравниванием тарифов на электричество для граждан. Такое заявление сенатор сделала во время пленарного заседания в Совете Федерации. Она поручила коллегам до конца 2021 года найти системное решение проблемы. Проработкой вопроса займутся вице-спикер СФ Николай Журавлев, комитетам по экономике, федеративному устройству.

Надо думать, как найти системное решение, чтобы выровнять эту ситуацию. Давайте дадим поручение до конца года поработать по этому вопросу и все-таки подготовить какие-то системные решения по выравниванию экономических условий для всех граждан, производителей, промышленности по всей территории РФ. Валентина Матвиенко, российский сенатор

В СФ уточнили, что ненормально, что на территории страны не единого экономического пространства, в котором можно было бы создать общие условия для развития бизнеса и инвестиций.

Матвиенко: послание Путина Федеральному собранию станет обращением "нового времени".

Фото: YouTube/Совет Федерации