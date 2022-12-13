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Матвиенко: переход на российский авиапарк даст импульс технологическому суверенитету РФ

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В Совете Федерации поздравили с Днем гражданской авиации.

Российский спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что переход на отечественный  авиапарк даст импульс формированию технологического суверенитета страны. Соответствующее заявление политик сделал в ходе видеопоздравления с профессиональным праздником сотрудников и ветеранам отрасли  -  Днем гражданской авиации. Она поблагодарила всех специалистов, которые выполняют значимую и ответственную миссию за то, что воздушный флот РФ сохраняет за собой высокий уровень безопасности и надежности. Сенатор подчеркнула, что авиация является призванием, а не работой.

В условиях беспрецедентного давления на Россию, направленного в том числе и на разрушение логистических связей,... ваше дело - быть еще более ответственным. Поддержание успешного и бесперебойного авиасообщения.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что данная экономическая отрасль прочно связывала страну и стала одной из основ ее эффективного территориального  развития.

Матвиенко: жители новых регионов должны увидеть, что в России работают социальные лифты.


Фото и видео: Совет Федерации

Теги: авиапарк, авиация, валентина матвиенко, совет федерации, технологический суверенитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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