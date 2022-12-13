Матвиенко: жители новых регионов должны увидеть, что в России работают социальные лифты

В СФ России поприветствовали участие граждан новых регионов во всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия".

Жители Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые примут участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", должны увидеть то, что в стране для них сформированы все необходимые возможности в плане самореализации молодежи,а также функционируют работают социальные лифты. Соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии, посвященном участникам конкурса, сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик призвала коллег поддерживать инициативы новых регионов страны. Парламентарий напомнила о том, что граждане имеют на это полное и безусловное право.

Жители этих регионов, в том числе и молодежь, прошли через очень многое. Сегодня они самые большие, самые искренние патриоты своего края, как никто другой, знают, что нужно предпринять, на какие моменты обратить особое внимание. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко заявила, что все больше россиян высказываются о недопустимости абортов.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации