Матвиенко не видит смысла в ужесточении антидопингового законодательства в РФ

Председатель СФ прокомментировала недавнее решение Спортивного арбитражного суда.

Валентина Матвиенко не видит смысла в ужесточении антидопингового законодательства в России. Об этом спикер Совета Федерации рассказала журналистам в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы парламента в осеннюю сессию. Парламентарий верхней палаты прокомментировала постановление Спортивного арбитражного суда, запрещающего российским спортсменам выступать под национальным флагом.

Не вижу необходимости никакой сегодня усиливать, донастраивать его, оно очень жесткое. И мы знаем позицию руководства страны об абсолютной неприемлемости допинга для спортсменов...Ограничения, безусловно, дискриминационные по своему духу, они абсолютно неприемлемы. Россия об этом неоднократно заявляла. Все-таки срок санкций два года вместо четырех Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

Сенатор заявила, что решение CAS стало "хорошим компромиссом" в тех условиях, в которых работали российские юристы. Она уверена, что страна смогла защитить своих спортсменов не только благодаря юристам, но и за счет Олимпийского комитета, чиновников. Матвиенко заметила, что следует уточнить требования по решению суда, но на экипировке возможно будет фигурировать надпись "Россия".

Матвиенко заверила, что дефицита лекарств не будет.

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