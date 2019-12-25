Валентина Матвиенко назвала закон о госзакупках "вредительским"

Согласно поправкам в закон, ученые смогут менять условия контракте без штрафов.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке. Согласно поправкам, ученые смогут менять условия контракте без штрафов.

В ходе слушаний "Научный кадровый потенциал страны" замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются ученые в ходе исследований. Множество проблем им доставляет ФЗ "О госзакупках". Когда меняются некоторые условия по объективным обстоятельствам, наступают штрафные санкции.

Александр Лутовинов предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.

Валентина Матвиенко отметила, что данное предложение уже внесено в правительство и Совфед будет следить за реализацией.

Ранее Матвиенко призвала не штамповать наспех составленные законопроекты в преддверии выборов.

Видео: YouTube / Совет Федерации