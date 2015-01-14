Матвиенко: Запад не волнует судьба Украины

Спикер СФ напомнила, что западные страны, несмотря на призывы к дипломатии, продолжают поставлять вооружение Украине для борьбы с Россией.

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сообщила о том, что Западу нет дела до украинцев. Так она ответила на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Матвиенко указала на то, что западные страны, несмотря на призывы к дипломатии, продолжают поставлять вооружение Украине для борьбы с Россией. По её мнению, "предела возмущения этому, наверно, нет". Матвиенко назвала лживыми призывы Запада к дипломатическому урегулированию конфликта и сказала, что "все маски уже сорваны, все понятно, кто и чего хочет".

Вот чем больше украинцев погибнет – тем лучше для них, как они считают, в борьбе с Россией. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Её коллега, председатель Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что западные страны продолжат вести такую же политику. Для них, по словам политика, украинцы – это расходный материал.

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Видео: Telegram/СОЛОВЬЕВ