Губернатор Петербурга подписал закон о газификации жилья средствами маткапитала

Мера будет касаться также домовладений на территории Ленобласти.

В пятницу, 9 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, расширяющий действие маткапитала в городе. Так, жительницы Северной столицы смогут тратить выплату на газификацию жилья. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Напомним, что законопроект разработали парламентарии Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. Отметим, что мера будет касаться также домовладений на территории Ленобласти.

Закон начнёт своё действие через 10 дней с момента подписания.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов обсудил строительство КАД-2 с руководителем "Автодора".

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