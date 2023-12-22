Материнский капитал за первого ребёнка повысили на 7.4%

Новые федеральные стандарты социального обеспечения вступают в силу 1 февраля 2024 года.

С 1 февраля в России был увеличен размер материнского капитала на 7,4%. Сумма материнского капитала за первого ребенка увеличилась на 43,3 тысячи рублей и составила 630,3 тысячи рублей. Дополнительная выплата за второго ребенка составила 202,6 тысячи рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2024 году расходы на материнский капитал составят более 495 миллиардов рублей, и этой выплатой воспользуется более одного миллиона семей.

Кроме того, на 7,4% были проиндексированы еще 40 выплат и пособий. Например, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка составит 24,6 тысячи рублей, а разовое пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей — почти 188 тысяч. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей также увеличилось. С 1 февраля единовременная выплата беременной супруге военнослужащего по призыву составит 38 тысяч 963 рубля, а ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву вырастет до 16 тысяч 698 рублей.

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Фото: Kandinsky 3.0