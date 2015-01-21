Матери похищенного в Петербурге мальчика помогут в аппарате Митяниной

Женщине окажут юридическую помощь, поиски ребенка продолжаются.

Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге помогут матери 4-летнего Матвея, которого похитил собственный отец. Об этом рассказала сама Анна Митянина "ВКонтакте".

Ребенка похитили утром 8 декабря на Суздальском проспекте. На женщину с мальчиком напал неизвестный, когда они направлялись в детский сад. Мужчина жестоко избил петербурженку и похитил ее маленького сына.

Анна Митянина отметила, что поиски ребенка продолжаются. О его местонахождении и состоянии здоровья пока сведений нет. Тому, кто знает, где находится Матвей, просят обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка или к его матери. Женщине оказывают юридическую помощь.

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Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер