  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Матери похищенного в Петербурге мальчика помогут в аппарате Митяниной
Сегодня, 7:44
43
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Матери похищенного в Петербурге мальчика помогут в аппарате Митяниной

0 0

Женщине окажут юридическую помощь, поиски ребенка продолжаются.

Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге помогут матери 4-летнего Матвея, которого похитил собственный отец. Об этом рассказала сама Анна Митянина "ВКонтакте".

Ребенка похитили утром 8 декабря на Суздальском проспекте. На женщину с мальчиком напал неизвестный, когда они направлялись в детский сад. Мужчина жестоко избил петербурженку и похитил ее маленького сына.

Анна Митянина отметила, что поиски ребенка продолжаются. О его местонахождении и состоянии здоровья пока сведений нет. Тому, кто знает, где находится Матвей, просят обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка или к его матери. Женщине оказывают юридическую помощь.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга пьяный мигрант напал на сотрудницу книжного.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: анна митянина, похищение ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии